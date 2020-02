دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady شاهد بنفسك |هل تعرض الكاميرا الى ضوء الليزر يؤدي الى تلفها؟

انتشرت في الآونة الاخيرة بعض التساؤلات من قبل بعض المصورين عن ما اذا كان تعرض الكاميرا الى ضوء الليزر سيؤدي الى تلف في المستشعر ام لا وذلك بعد ان لاحظ بعض المصورين ظهور دوائر بيضاء على مناطق معينة في صورهم، حسنا في السابق كان ذلك مستبعداً ولكن مظاهرات هونغ كونج اثبتت عكس ذلك.

قام المتظاهرون في هونغ كونغ باستخدام مؤشرات الليزر الشعبية على نطاق واسع

في مظاهراتهم المناهضة للحكومة، وذلك للتشويش على المصورين الذين يلتقطون

صور للمحتجين والمتظاهرين بغية اعتقالهم لاحقاً بالإضافة الى كاميرات المراقبة

التي تتمتع بميزة التعرف على الوجوه والمدعومة بنظام ذكاء اصطناعي تعمل على

تحديد صور واسماء جميع الاشخاص المشاركين في هذه المظاهرات.

سلط المحتجون أشعة الليزر ذات اللونين الأخضر والأزرق على قوات الشرطة

وكاميراتها، الامر الذي دعى لإعلان شرطة هونغ كونغ ان استخدام هذا النوع من الاضواء

يعتبر “سلاح هجومي” مبررة ذلك إنه يمكن أن يضر بأعين الضباط وبشرتهم.

يقول المصور الصحفي والحربي ” مايكل يون ” الذي وثق عشرات الاحتجاجات حتى الآن

إن الشرطة تشن حملة على اضواء الليزر في كل مكان، “لقد رأيت الكثير من أجهزة الليزر

المستخدمة في المعارك والحروب والتي كانت مثبتة على البنادق أو الطائرات أو كانت تستخدم

لتوجيه القنابل والصواريخ، هذا تطور خطير في استخدام اضواء قلم الليزر ".

يتابع المصور ” هذه الاضواء عملت على تدمير كاميرات المصورين الذين

يوثقون الاحتجاجات على الأرض لأغراض صحفية بحتة، لقد توقفت عن استخدام

معداتي الاحترافية خوفاً من تلفها”.

يقول المصور لموقع PetaPixel: “يبدو أن هاتفيمن نوع ايفون XS Max

قد تعرض للتلف، لا زلت غير متاكد من ذلك لكني أرى ما يبدو أنه بعض الاثار

الجانبية وذلك بعد ان التقطت صورة مباشرة كان فيها ضوء الليزر موجه نحونا". * هل يؤثر ضوء الليزر على مستشعر الكاميرا؟

الاجابة هي نعم، نشر احد الاشخاص باسم thelastpeanut هذا الفيديو الذي تصل

مدته الى 53 ثانية يصور كيف تعرض جهاز الاستشعار على كاميرا سوني FS5

للتلف بسبب التعرض المباشر للمستشعر الى أشعة الليزر أثناء تصوير احد الاحتجاجات

من خلف خطوط الشرطة.

يقول المصور: ” هذا النوع من الأضرار التي لحقت كاميرات المصورين الصحفيين

هو عادة أضرار جانبية غير مقصودة،عمومًا لا يزعج المحتجون أي شخص يرونه كصحفي،

من الواضح أن أهالي هونج كونج يكسبون الحرب الإعلامية وهم أذكياء للغاية بحيث

لا يعرضون ميزات عمل الصحافة للخطر”.

“ومع ذلك، كانت هناك لحظات معينة عندما قام الأفراد بالتأكيد باستهداف كاميرتي

عن عمد عندما اعتقدوا أنني كنت أقوم بتصوير فيديو لشيء حساس”…

يقول يون إنه لم يتخذ أي خطوات لحماية كاميرته وأنه سيواصل التصوير

مع قبول امكانية تلف الكاميرا كاحد مخاطر المهنة.

يختم المصور حديثه: ” كنت مراسل حرب لسنوات طويلة، تكلفة هذا النوع

من العمل هو امكانية الموت، نحن هنا نتحدث أجهزة استشعار “.

بدورنا ننصح قراءنا الاعزاء على اهمية تجنب تعريض الكاميرا الى ضوء الليزر

خاصة المصورين الرياضيين او حتىعلى سبيل التجربة…

