هذا الموضوع الفيس بوك توافق على دفع غرامة بقيمة 550 مليون دولار في دعوى تقنية التعرف على الوجه ظهر على التقنية بلا حدود.
تواجه شركة الفيس بوك غرامة مالية بقيمة 550 مليون دولار لتسوية الدعوى القضائية التي أقيمت في وقت سابق ضد الشركة لسوء إستخدام تقنية التعرف على الوجه.
بدأت شركة الفيس بوك في تطوير تقنية التعرف على الوجه في عام 2011 دون إعلام المستخدمين بوجود هذه التقنية في البداية، حيث أقتصر إجراء الفيس بوك على وضع علامات على الصور، وهو ما أدى إلى رفع دعوى قضائية لاحقاً ضد الشركة في 2015.
لم تعترف شركة الفيس بوك في البداية بوجود أي خطأ من الشركة لتطوير تقنية التعرف على الوجه بإستخدام صور المستخدمين دون تنبيه سابق، لذا دخلت الشركة في نزاع قانوني بدأ في 2015.
إلا أن شركة الفيس بوك قررت في النهاية مؤخراً عقد تسوية مالية بقيمة 550 مليون دولار مع المدعين من إلينوي، لإنهاء الدعوى القضائية.
ولقد أكد متحدث بإسم شركة الفيس بوك في تصريحات رسمية، على أن الشركة ترغب في إنهاء الدعوى القضائية بشكل سريع حرصاً على مصلحة الشركة والمساهمين.
المصدر
هذا الموضوع الفيس بوك توافق على دفع غرامة بقيمة 550 مليون دولار في دعوى تقنية التعرف على الوجه ظهر على التقنية بلا حدود.
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