دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme C3 أول هاتف ينطلق قريباً بواجهة Realme UI التي ترتكز على نظام Android 10 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة Realme رسمياً على أن هاتف Realme C3 الذي ينطلق رسمياً في 6 من فبراير، يعد أول إصدار بواجهة مستخدم Realme UI التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

إستعرضت التسريبات التي نشرت حتى الآن الكثير من مواصفات هاتف Realme C3، حيث ينطلق هذا الإصدار بمعالج Helio G70، مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

ولقد أكدت Realme في إعلان تشويقي على دعم هذا الإصدار بواجهة Realme UI التي تستخدم للمرة الأولى في أحد إصدارات الشركة، والتي سترتكز على نظام تشغيل Android 10.

ويتميز هاتف Realme C3 بحجم شاشة 6.5 إنش، والتي تضم نتوء القطرة العلوي للكاميرة الأمامية، كما تشغل الشاشة نسبة 89.8% من إطار الهاتف.

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أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Realme C3 بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، أو نموذج أخر بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت.

هاتف Realme C3 يضم أيضاً إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، مع منفذ microUSB للشحن، أيضاً أكدت الصور الإعلانية على اللون الأزرق من بين الإختيارات التي ستتوفر لهاتف Realme C3.

المصدر

هذا الموضوع Realme C3 أول هاتف ينطلق قريباً بواجهة Realme UI التي ترتكز على نظام Android 10 ظهر على التقنية بلا حدود.