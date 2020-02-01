شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى إلى ليبيا يصل بنغازي للقاء المشير حفتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المبعوث الأممى لليبيا غسان سلامة، اليوم السبت، إلى بنغازي للقاء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أكد الحاجة لتفادي أي تصعيد إضافي لمنع نشوب حرب أهلية في البلاد، لافتاً إلى أن السلاح ما زال يصل إلى الأطراف المتقاتلة.

وقال سلامة - خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا الخميس الماضي - : "إن مقاتلين يدعمون قوات الوفاق يتوافدون بالآلاف"، مدينا الانتهاكات لمقررات مؤتمر "برلين".

وأضاف أن الهدنة بقيت حبراً على ورق، فقد تم خرقها وتسجيل 110 انتهاكات، ما أدى إلى خسائر بشرية، مشيرا إلى أنه في اليومين الأخيرين قتل 4 أطفال في منطقة الهضبة.

وتابع، أن هناك من يوافق على القرارات بشأن ليبيا علناً ويخرقها في الكواليس، لافتا إلى وجود 70 ألف طفل بلا تعليم بسبب النزاع.

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قال المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة فى جلسة لمجلس الأمن إن "الهدنة فى ليبيا حبر على ورق وتم تسجيل 110 انتهاكات، وبحسب وسائل إعلام تركية دعا غسان سلامة "كافة الأطراف إلى العمل على وقف إطلاق النار فى ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين".

وأعلن مندوب فيتنام الدائم لدى الأمم المتحدة، دانج دينج كوى، والذى يرأس مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، أنه بانتظار اعتماد سريع لقرار يعزز نتائج قمة برلين بشأن ليبيا.

قال دانج دينج كوى فى إجابة عن سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتماد قرار يوم الخميس: "نتوقع ذلك، أعتقد أن المشاورات لا تزال جارية، ونحن نمارس عملنا بسرعة".