شكرا لقرائتكم خبر عن جيش العراق يوافق على توزيع المعينات من العنصر النسوى حسب السكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت، إصدار توجيهات جديدة بشأن المعينين حديثاً على ملاك وزارة الدفاع من حملة الشهادات الهندسية من العنصر النسوي .

ووفقاً لبيان صادر من مكتب إعلام وزارة الدفاع نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وافق على مقترح رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي المتعلق بتوزيع المعينات حديثاً من العنصر النسوي حسب مناطق السكن لصعوبة التحاق العنصر النسوي، وسكنة المحافظات من المعينين حديثاً على ملاك وزارة الدفاع من حملة الشهادات الهندسية والاختصاصات الاخرى الى مدارس الصنوف والخدمات في محافظاتهم.

وأضاف البيان أنه "تم الإيعاز الى مكاتب شؤون المحاربين في المحافظات لاستقبالهم وتوطين رواتبهم وللأعداد الكبيرة من سكنة محافظة بغداد سيكون التحاق الذكور الى موقع الرسمية قرب الكلية العسكرية الأولى والإناث الى مركز تطوع بغداد مطار المثنى وسيكون الإلتحاق ابتداءً من يوم الثلاثاء 4 يناير 2020.

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وقد أعلنت مديرية الجنسية والجوازات في البصرة بالعراق، اليوم السبت، المباشرة بتنفيذ توجيه وزارة الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية، وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" قال مدير الجنسية والجوازات في البصرة إنه "تم المباشرة بتنفيذ توجيه الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر اعتباراً من ليلة أمس 1/31.

وفي وقت سابق، أعلن مدير مطار البصرة الدولي سمير يونس، صدور أمر بعدم دخول أي صيني أو وافد من الصين إلى العراق.

قالت الحكومة الصينية اليوم السبت إن رئيس الوزراء لى كه تشيانغ طلب من الاتحاد الأوروبى تسهيل شراء الصين للإمدادات الطبية العاجلة من الدول الأعضاء.