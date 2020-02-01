ولى عهد دبى يتسلم جائزة كأس خادم الحرمين لسباق القدرة بحضور والده..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفريق الإماراتى بكأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) 2020، ويقوده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، والذى تسلم كأس المركز الأول بحضور والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، وبعد تسليم الجوائز للفرق الفائزة حمل حاكم دبى علم السعودية، فيما حمل المنظمون على الطرف الآخر علم الإمارات، تعبيرًا عن وحدة البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا.



حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى

واحتفالًا بالفوز بالمركز الأول فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل، ارتدى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تيشيرت بألوان وشعار علم المملكة العربية السعودية، إضافة إلى ارتدائه قبعة مكتوب عليها حروف اسم المملكة باللغة الإنجليزية "KSA"، ونشر صورته مرتديًا هذه الملابس عبر حسابه على إنستجرام، كما نشر مقاطع فيديو تظهر جمال الطبيعة الساحرة فى صحراء العلا بالمملكة العربية السعودية، حيث تقام فعاليات كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل.

جاء هذا بعدما انطلقت، الجمعة، فعاليات كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) 2020، أحد أبرز سباقات القدرة والتحمل على مستوى العالم، والذى تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة، بالتعاون مع الاتحاد السعودى للفروسية.

ويُغطى السباق من فئة النجمتين والمعترف به من قبل الاتحاد الدولى للفروسية مسافة 120 كم على مدى أربع حلقات، تمتد عبر صحراء وجبال العلا حرة، لتلتقى هيبة هذا السباق مع البيئة المذهلة لوادى العُلا، ويسلط السباق الضوء على جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا فى الحفاظ على الإرث الثقافى والتاريخى العريق للمملكة العربية السعودية.

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وقد شهد كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل هذا العام مشاركة مجموعة من أفضل الفرسان من حول العالم يصل عددهم إلى 200 فارس وفارسة، بحسب قواعد الاتحاد الدولى لرياضات الفروسية، كما يصل عدد الخيول المشاركة إلى 204 من 17 دولة من حول العالم وهى: السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن ومصر وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والصين وباكستان والبرتغال وسلوفاكيا والسودان وتونس والأوروجواى.



توزيع جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل

وتُخصّص كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمّل جوائز نقدية بقيمة 15 مليون ريال سعودى (4 ملايين دولار) للفائزين، والتى تعدّ واحدة من أعلى القيم لهذا النوع من السباقات فى العالم، وتأتى بطولة سباق القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) 2020، استمراراً لعدد من الفعاليات الرياضية الكبرى التى تقام على أرض المملكة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وتمتد علاقة العلا بالخيول لآلاف السنين، ونجد آثار تلك العُلاقة فى النقوش الأثرية على صخور جبل عكمة والأقرع، فقد ظهرت الخيول فى الفنون الصخرية التى تنتشر فى أنحاء الجزيرة العربية بأشكال وأساليب فنية متعددة، ودل ظهورها المبكر على الواجهات الصخرية وبأحجام كبيرة تعود لأكثر من 8000 عام، على تطور علاقة الإنسان بالخيل فى الجزيرة العربية واستئناسه لها منذ وقت طويل ودوره فى التطور الحضارى للبشر.



ولى عهد دبى يتسلم جائزة كأس خادم الحرمين بحضور والده

كما وُجدت دمى على شكل خيول فى آثار الحضارات القديمة، وظهر على واجهات جبال العلا فى مشاهد تدل على ممارسة الصيد ومطاردة الفرائس وكذلك فى المعارك، وتأتى إقامة "ملتقى الفرسان" خلال عطلة نهاية الأسبوع فى الأول من فبراير، ليسلط الضوء على واحدة من أهم الفعاليات الثقافية والرياضية التى تقدمها العلا خلال مهرجان شتاء.

وتقام فعاليات شتاء طنطورة فى عطلات نهاية الأسبوع، ابتداءً من 19 ديسمبر 2019 حتى 7 مارس 2020، وسيتسنى لضيوف الموسم الثانى هذا العام زيارة المواقع التاريخية والتراثية المذهلة فى العلا، وحضور العروض الموسيقية والفنية العالمية التى يحييها فنانون عريقون ممن تركوا بصمتهم فى مجال الفنّ عربياً وعالمياً.



حاكم دبى يوزع جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل



حاكم دبى يحضر حفل توزيع جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة