شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يجلى 71 طالبا من ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل 71 طالبا أردنيا وعربيا، إلى مطار الملكة علياء الدولى، وذلك عبر طائرة ملكية وجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بإرسالها لإجلاء هؤلاء الطلاب من مدينة ووهان الصينية بعد تفشى فيروس (كورونا)، وقال وزير الصحة بالوكالة الدكتور صالح الخرابشة، فى تصريح أوردته وكالة أنباء الأردن "بترا"، إنه سيتم نقل الطلاب إلى مستشفى البشير لفحصهم والتأكد من خلوهم من المرض، دون دخولهم إلى مبنى المطار كإجراء احترازي.

من جانبه، أوضح وزير النقل خالد سيف أن الطائرة أقلت 55 طالبا أردنيا وسبعة طلاب من فلسطين وثلاثة من سلطنة عمان وثلاثة تونسيين بالإضافة إلى طالب واحد من كل من لبنان والبحرين، فضلا عن زوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، مشيرا إلى أن الطائرة تعتبر أول ناقل رسمى لدولة تدخل إلى مطار ووهان لعملية إجلاء.

وثمن جهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لتأمين وصول الطائرة من جمهورية الصين وإصدار الموافقات اللازمة.

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من جهته، قال أمين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت أبو الفول إن الطلبة الأردنيين والعرب بصحة جيدة لكن سيتم وضعهم بالحجز التحفظى فى مستشفى العزل واستقبالهم من قبل كوادر طبية مجهزة، حيث تم تجهيز جميع الإجراءات داخل العزل للتأكد من سلامتهم، لافتا إلى أنه سيبدأ الفحص غدا الأحد بعد وصول الشرائح المعدة للفحص بالإضافة لحجز الطائرة 5 أيام لتعقيمها.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 259 شخصا، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 11821 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).