‎بسبب "كورونا".. الخطوط القطرية تعلق رحلاتها للصين بداية من الإثنين

الدوحة/ الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، السبت، تعليق رحلاتها إلى الصين، بداية من الإثنين 3 فبراير/ شباط الجاري حتى إشعار آخر؛ بسبب "تحديات تشغيلية"، على خلفية انتشار وباء "كورونا الجديد" في الصين.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن "تعليق الرحلات جاء بسبب التحديات التشغيلية الكبيرة التي تزامنت مع فرض قيود على دخول كافة المسافرين الذين زاروا الصين، خلال الأسابيع الماضية، من قبل العديد من الدول."

وكشفت بكين، للمرة الأولى، عن فيروس "كورونا الجديد" في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، ووصل عدد الوفيات حتى الآن 259 شخصًا، وإصابة 11 ألف و791 شخصًا، بينهم ألف و795 حالتهم خطيرة.

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وتابعت الشركة القطرية أن تلك القيود تسببت في الحيلولة دون إمكانية تشغيل أطقم الطيران الذين سافروا إلى الصين، خلال الفترة الماضية، على الرحلات إلى الدول التي تفرض هذه القيود، مما انعكس على مقدرة الشركة في المحافظة على سلاسة جدول رحلاتها.

وشددت على أنه نتيجة لهذه التحديات، لم يكن أمامها أي خيار آخر سوى تعليق رحلاتها إلى الصين، اعتبارًا من 3 فبراير/شباط الجاري.

وأوضحت أنها ستجري مراجعة مستمرة للعمليات على نحو أسبوعي من أجل تقييم الأوضاع، وفور رفع هذه القيود، ستُباشر رحلاتها مجدداً إلى الصين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.