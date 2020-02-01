نظام الأسد وروسيا يقتلان 188 مدنياً في إدلب خلال يناير

إسطنبول، إدلب/ الخليج 365

أعلنت جمعية سورية معنية بجمع بيانات النازحين والضحايا، أن الضحايا الذين سقطوا جراء هجمات النظام والقوات الروسية في إدلب، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، وصل 188 قتيلا مدنيا.

جاء ذلك في تقرير نشرته جمعية "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري"، ذكرت فيه أن بين القتلى الشهر المنصرم، 64 طفلا.

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وأوضحت الجمعية أنه بين القتلى عنصران من عناصر الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، فضلا عن موظف في مجال الصحة.

وخلال يناير، استهدف النظام السوري وروسيا في إدلب، 28 مدرسة و7 مخيمات و11 مركز صحي و9 أسواق و19 دار عبادة و5 مراكز للدفاع المدني و3 محطات مائية، ومحطتي كهرباء، فضلا عن 4 أفران في إدلب.

وأسفرت العمليات العسكرية في إدلب منذ مطلع 2019، عن مقتل حوالي 1800 شخص مدني، ونزوح نحو مليون و300 ألف آخرين تجاه الحدود التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.