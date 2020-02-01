بسبب كورونا.. الأردن يخلي 71 طالباً من ووهان الصينية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الأردن، السبت، إخلاء 71 طالباً من مدينة ووهان الصينية، بعد تفشي فيروس كورونا فيها.

ووفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية، وصلت الطائرة التي أقلت الطلبة، إلى العاصمة عمان، فجر السبت.

وحسب المصدر ذاته، فإن الطائرة أقلت 55 طالبا أردنيا وسبعة طلاب من فلسطين وثلاثة آخرين من سلطنة عمان ولبناني وثلاثة تونسيين وبحريني، بالإضافة لزوجة طالب تحمل الجنسية الروسية.

Advertisements

وقالت شركة الخطوط الملكية الأردنية، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، بأنها تجري عملية تعقيم دقيقة وشاملة لطائرتها العائدة من ووهان.

جدير بالذكر أن الأردن أكد خلوه من أي إصابة بفيروس كورونا.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، ووصل عدد الوفيات حتى الآن 259، وإصابة 11 ألفا و791 شخصا بينهم 1795 حالتهم خطيرة.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.