تعليم الأفلاج يعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحتي المستخدمين وبند الأجور حيث أعلنت في موقعها الرسمي أن التقديم سيبدأ يوم غداً الأحد 8/6/1441هـ الساعة 7:30 ص وذلك عبر الرابط التالي https://cutt.us/3DN4w الذي سيستمر التقديم عليه لمدة خمسة أيام، وسيكون التقديم إلكترونياً عبر موقع الإدارة، علماً أنه من سبق له تسجيل بياناته في إعلان الوظائف “السابق” عليه إعادة التسجيل مرة أخرى، علماً بأن الشروط التي يجب إنطباقها على المتقدمين هي نفس شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية بحيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، كما لا يقل العمر عن 20 سنة ، مع أهمية أن يكون حسن السيرة و السلوك، وألا يكون من أصحاب السوابق، وكذلك يجيد المتقدم القراءة و الكتابة، وحواسه سليمة وعدم وجود ما يعيقه عن أداء العمل.

و من ضمن الشروط الواجب توفرها للمتقدمين ألا يكون المتقدم محال على التقاعد المدني أو العسكري أو مشترك في التأمينات الاجتماعية، وأن يجتاز المتقدم الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية ،والمفاضلة مع إرفاق مايثبت السكن بمقر الوظيفة (حسب مكان الوظيفة الشاغرة) كما يجب أن يكون مسجلاً في نظام “ساعد” بوزارة الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أنه على المتقدمين الاكتفاء بالتقديم عن طريق الرابط ولا يلزم المراجعة وسوف يتم إبلاغ المتقدم برسالة نصية, أو عن طريق الاتصال به على ما تم حيال طلبه أو عن طريق الموقع الرسمي للإدارة، وسوف يتم استبعاد الطلبات السابقة المسجلة في النظام الإلكتروني الخاص بالوظائف.