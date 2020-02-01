وزير الخارجية : المملكة ستبقى داعمة لخيارات الفلسطينيين

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة العربية السعودية تجدد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنها ستبقى دومًا داعمة لخيارات الشعب الفلسطيني.

وقال خلال كلمته اليوم السبت: جهود السلام يجب أن تهدف إلى التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

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وبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية العرب ، بناء على طلب دولة فلسطين وبحضور فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.

ويبحث الاجتماع إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان ” رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا” التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية والاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني.