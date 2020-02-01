شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أربيل في كردستان العراق يمنع دخول 3 صينيين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السلطات اليوم السبت إن مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق منع دخول ثلاثة صينيين بسبب مخاوف من فيروس كورونا الجديد الذي تفشى في الصين، وأضافت سلطات المطار في بيان أن الركاب الثلاثة أعيدوا إلى دبي التي كانوا استقلوا منها طائرتهم إلى أربيل.

وفرضت عدة دول قيودا على السفر أمس الجمعة بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب الفيروس.

وقال مطار البصرة الدولي أمس إنه منع دخول الركاب القادمين من الصين إلى العراق مهما كانت جنسيتهم.

وكانت شركة الخطوط الجوية فى تركمنستان قالت اليوم السبت إنها قررت تعليق رحلاتها إلى العاصمة الصينية بكين ذهابا وإيابا.

وأضافت الشركة فى بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا الجديد الذى دفع كثيرا من الدول إلى القيام بالمثل.

كما قالت حكومة أوزبكستان اليوم السبت إنها أصدرت تعليمات لشركة الطيران الحكومية لتعليق رحلاتها من وإلى الصين بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأضافت أن رحلات مستأجرة ستعيد المواطنين الراغبين فى العودة من الصين باستثناء ووهان، بؤرة تفشى الفيروس.

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فيما أعلنت شركة طيران فيتنام إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى الصين وهونج كونج وتايوان اعتبارا من اليوم السبت.

وقالت الشركة فى وقت متأخر أمس الجمعة إنها ستعلق رحلاتها إلى الصين اعتبارا من الخميس المقبل وستخفض عدد الرحلات بين مدينة هو تشى منه وهونج كونج إلى سبع رحلات من عشر رحلات أسبوعيا.

لكنها ذكرت فى أحدث بيان أنه "نظرا لانتشار الفيروس وبموجب توجيه من الحكومة سيجرى تعليق جميع الرحلات إلى الصين اعتبارا من اليوم".

كما أعلنت شركة فيتجيت للطيران منخفض التكلفة أمس الجمعة تعليق جميع رحلاتها من وإلى الصين اعتبارا من أول فبراير.

وأعلنت فيتنام يوم الخميس وقف إصدار تأشيرات زيارة للسائحين الصينيين.

وعلقت العديد من شركات الطيران على مستوى العالم رحلاتها إلى الصين فى أعقاب تفشى فيروس كورونا فى إقليم هوبى بوسط البلاد مما تسبب فى مقتل أكثر من 250 شخصا حتى الآن.