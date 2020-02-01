تطبيق «واتس أب» توقف خدمة الرسائل عن ملايين الهواتف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

يتوقف تطبيق التراسل الفوري «واتس أب» المملوك لشركة «فيس بوك» اليوم، عن العمل على ملايين الأجهزة المحمولة القديمة على مستوى العالم، وذلك بعد أن أوقفت الشركة دعمها لمثل هذه الهواتف العاملة بإصدارات قديمة من أندرويد وآي أو إس iOS تماماً.



وفي ظل وجود أكثر من مليار مستخدم عبر 180 دولة، فإن «واتس أب» يعد أحد أكثر أنظمة المراسلة شعبية في العالم، لكن قد يجد الملايين من هؤلاء الأشخاص أنفسهم معزولين الآن مع إعلان الشركة أنها أوقفت دعمها لهواتف أندرويد وآي أو إس القديمة.

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وقالت الشركة في تدوينة: "على الرغم من أن هذه الأجهزة المحمولة كانت جزءاً مهماً من قصتنا، فإنها لا تقدم الإمكانات التي نحتاجها لتوسيع ميزات التطبيق في المستقبل، وكان هذا قراراً صعباً بالنسبة لنا، لكنه القرار الصائب من أجل منح الناس طرقاً أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء".

ولن يتمكن المستخدمون المتأثرون من استخدام حساباتهم الحالية، بالإضافة إلى خسارة المحادثات في حال لم يقوموا بتصدير سجل الدردشة الخاص بهم في وقت سابق، وتلاحظ الشركة أن خيار تصدير الدردشة غير متاح في ألمانيا.

وكانت الشركة المطورة للتطبيق قد أوقفت في 31 ديسمبر 2019 دعمها لمستخدمي ويندوز فون Windows Phone، مع عرض رسالة مفادها "لم يعد بإمكانك استخدام (واتس أب) على هذا الهاتف، لأن (واتس أب) لم يعد يدعمه".

ومع حلول الموعد النهائي الموافق لتاريخ اليوم، يتأثر المستخدمون الذين يستخدمون أجهزة أندرويد التي تعمل بالإصدار 2.3.7 (المعروف باسم Gingerbread) والإصدارات الأقدم، بالإضافة إلى مستخدمي أجهزة آيفون العاملة بالإصدار iOS 8 والإصدارات الأقدم.