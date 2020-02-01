انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_السعودية نيوز

انطلقت، السبت، فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020، الحدث الوطني الأكبر للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، الذي ينظم تحت شعار "الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين"، من أبوظبي، لتتواصل على مدى شهر كامل متنقلة بين جميع الإمارات، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.



ويهدف شهر الإمارات للابتكار لترسيخ ونشر ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشاريع المستقبلية وابتكار حلول استباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة، ما يعزز الجهود لجعل الإمارات الدولة الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل.

وتنظم فعاليات الشهر في 7 محطات رئيسية على مستوى الإمارات، تبدأ في العاصمة أبوظبي من 1 - 7 فبراير، وفي كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين من 8 – 14 فبراير، ومن ثم تنتقل إلى رأس الخيمة والفجيرة من 15 - 21 فبراير، وتختتم الفعاليات في دبي من 22 – 29 فبراير.

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وأكدت هدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن شهر الإمارات للابتكار يجسد توجهات ورؤى قيادة البلاد في تبني الابتكار منهج عمل وثقافة حكومية ومجتمعية، من خلال تعزيز وعي الأفراد بأهمية الابتكار وأثره في مستقبلهم وإشراكهم في تصميم المستقبل ضمن جهود الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وقالت: شهر الإمارات للابتكار حافل بالفعاليات المبتكرة من حيث المحتوى والتجارب والأفكار الخلاقة التي تشمل كل الإمارات، وسيشهد إطلاق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي "تحدي الخمسين"، الذي يمثل أكبر مبادرة هادفة للمساهمة في تعزيز الجاهزية لتطبيق حلول مبتكرة لأربعة تحديات رئيسية تمس المجتمع تتمثل في الوصول إلى نسبة "الصفر" في الحوادث المرورية، واستخدام البلاستيك، ومعدل السمنة بين الأطفال، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت إلى أن شهر الإمارات للابتكار 2020 يبني على ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام الماضية بالتعاون مع المجالس التنفيذية في الإمارات، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والجهات الخاصة والمؤسسات الأكاديمية وأفراد المجتمع، مشيدة بدعم الفعاليات الحكومية والمجتمعية ومشاركتها في تنظيم مبادرات نوعية تعزز القدرات الوطنية في مجال الابتكار.

ويشهد شهر الإمارات للابتكار مشاركة أكثر من 120 جهة حكومية وخاصة في تنظيم أكثر من 1000 فعالية متميزة على مدى 29 يوماً في 7 محطات رئيسية، تستقطب أكثر من مليون زائر على مستوى الدولة يطلعون خلالها على الابتكارات ويشاركون في المسابقات والجوائز والعروض والمؤتمرات وورش العمل والمختبرات.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه بتحويل أسبوع الإمارات للابتكار إلى شهر الإمارات للابتكار، لتنظم فعالياته في شهر فبراير بشكل سنوي، بعد النجاح الكبير الذي حققه تنظيم أسبوع الإمارات للابتكار في 2015 و2016.