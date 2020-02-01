تعرف على فوائد 'القشطة' العجيبة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد علماء من جامعة إشبيلية فائدة أوراق شجرة القشطة "Annona muricata" في التخفيف من أعراض مرض الفيبروميغاليا (ألم عضلي ليفي يتفشى في الجسم) وخاصة الآلام المزمنة والاكتئاب والقلق.



وأشار العلماء الإسبانيون إلى الخواص العلاجية لمغلي أوراق هذه الفاكهة الاستوائية في قمع الآثار الجانبية المزعجة، بعد دراسة استمرت شهرا كاملا على فئران التجارب.

Advertisements

وقد توصل الخبراء، من خلال هذه التجربة، إلى الجرعة المثالية من مغلي أوراق القشطة، في إيقاف الآلام والأعراض الجانبية لمرض الفيبروميغاليا، وهم الآن في المراحل التحضيرية لإجراء التجارب السريرية على البشر.

ويذكر العلماء أن فوائد هذه الشجرة لم يتم التعرف عليها فجأة، فقد استخدمت ثمار وأوراق القشطة في الطب الشعبي لدى بلدان المنطقة الاستوائية والنصف الجنوبي للكرة الأرضية، وعولجت بها عدة أمراض كالإسهال والقرحة والصلع والزحار وغيرها.

ونوه الباحثون إلى الخصائص العلاجية التي تم التأكد منها علميا. فأوراق شجرة القشطة تحتوي على مواد غذائية تقوي جهاز المناعة وتقلل خطر الإصابة بأي أنواع من العدوى. كما أنها تقلل من خطر الإصابة بالالتهابات وخاصة المتعلقة بالتهاب المفاصل.