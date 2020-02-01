هل تقتل معقمات اليدين فيروس كورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، ازداد الطلب على كمامات وأقنعة الوجه، بالإضافة إلى معقمات اليدين التي يعتقد أنها تساعد على الوقاية من الفيروس القاتل.



ويقول الخبراء إن الفيروس التاجي الذين نشأ في ووهان الصينية هو فيروس تنفسي لا يختلف عن فيروسات نزلات البرد والإنفلونزا، والكثير من الأساليب التي تستخدم لتجنب الإصابة بالأنفلونزا يمكن اللجوء إليها للوقاية من فيروس كورونا، ومن أهمها غسل اليدين بشكل متكرر، والبقاء في المنزل إذا كنت مريضاً، واستشارة الطبيب المختص.

هل تمنع معقمات اليدين انتشار فيروس كورونا؟

وفقاً لما ذكرته هيئة الصحة العامة في كندا، تساعد معقمات اليدين الحاوية على الكحول في الوقاية من فيروسات كورونا ومنع انتشارها، وينطبق ذلك على العدوى الفيروسية بشكل عام، ويجب أن يتراوح محتوى هذه المعقمات من مادة الكحول بين 60 و70% لتحقق الفعالية المطلوبة.

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ووفقاً للدكتور لجيمس سكوت، الأستاذ في جامعة تورنتو، فإن هذه النسبة في الواقع أكثر فاعلية من الكحول المركز بنسبة 100%، لأن القليل من الماء يحسن الطريقة التي يقتل بها الكحول الفيروسات الخارجية.

ولا يحل معقم اليدين محل غسل اليدين بالماء والصابون عندما يتعلق الأمر بالأوساخ الفعلية، ولكن من ناحية الأمراض الفيروسية أو البكتيرية، فهو وسيلة ممتازة لمنع انتشار المرض، بحسب صحيفة هافينغتون بوست.

ماذا عن غسل اليدين بالصابون؟

يمكن أن يكون غسل يديك بشكل صحيح أيضاً طريقة فعالة لتجنب انتقال العدوى الفيروسية مثل فيروس كورونا، ولكن عليك أن تفعل ذلك بشكل صحيح، عن طريق ترطيب اليدين بالماء والصابون المضاد للبكتيريا لمدة 15 ثانية على الأقل، مع الحرص على تنظيف جميع المناطق بما في ذلك بين الأصابع.

والأهم من ذلك هو ضمان غسل يديك في الأوقات المناسبة، وخاصة بعد السعال أو العطاس، وقبل أن تلمس وجهك أو تأكل.