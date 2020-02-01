ما فائدة حمام الساونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

اكتشفت مجموعة علماء دولية أن استحمام الأشخاص الذين تجاوزوا الخمسين من العمر في الساونا (الحمام البخاري) بصورة دورية منتظمة، يقلل من خطر موتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.



ويفيد موقع BMC Medicine بأن الباحثين درسوا وحللوا العلاقة بين تكرار الاستحمام في الساونا وبين تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، اعتمادا على معلومات تخص أكثر من 1500 شخص متوسط أعمارهم 63 سنة.

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وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن الأشخاص الذين ارتادوا الساونا بين 4 و7 مرات في الأسبوع، كانت الوفيات بينهم أقل من 3 لكل ألف شخص في السنة. أما الذين دخلوها مرة واحدة في الأسبوع، فكان عدد الوفيات 10 لكل ألف شخص في السنة.

واستنتج العلماء من هذا أن تكرار الاستحمام في الساونا يخفض من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين الرجال متوسطي العمر وبين النساء والرجال من كبار السن.

ووفقا لرأي البروفيسور ياري لوكانين، من جامعة شرق فنلندا، فإن هذا يرجع إلى أن محبي الساونا لديهم ضغط دم منخفض وارتفاع معدل ضربات القلب، وهذا يعادل ما نلاحظه عند إجراء تمارين بدنية خفيفة ومتوسطة.