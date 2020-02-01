خبراء: الشاي الأخضر مفيد للعظام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن علماء جامعة بكين الصينية أن الشاي الأخضر مفيد جدا للعظام، لأنه يساعد في تقوية متانتها، وقد بينت نتائج دراستهم أن تناول الشاي الأخضر يخفض خطر كسور العظام بنسبة 12%.



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ويقول الخبراء إن "تناول الشاي الأخضر بصورة دورية منتظمة يحسن كثافة العظام، ما يجعلها أكثر متانة ويقلل من خطر الإصابة بالكسور".

ويؤكد هذا الرأي نتائج تحليل معلومات عن أكثر من 450 ألف شخص، حيث تأكد الباحثون من أن الذين يشربون الشاي الأخضر على مدى 30 سنة، نادرا جدا ما يصابون بكسور العظام في سن الشيخوخة، مقارنة بأقرانهم الذين نادرا ما كانوا يتناولون الشاي الأخضر.

وقد اكتشف الباحثون، أنه "لدى الذين باشروا بتناول الشاي الأخضر مع بداية الدراسة، والذين يتناولونه على مدى ثلاثين سنة، انخفضت حالات كسور عظام الحوض بنسبة 20 و30% على التوالي". ويعلل الخبراء هذا باحتواء الشاي الأخضر على نسبة عالية من المركبات العضوية، كالفيتامينات ومضادات الأكسدة والعناصر الدقيقة بما فيها الفلور والكالسيوم والمغنيسيوم .