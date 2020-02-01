إصابة عشرات الفلسطينيين فى احتجاجات.. وقصف أهداف لـ«حماس»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أصيب عشرات الفلسطينيين، الجمعة، فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال احتجاجات ضد الخطة الأمريكية للسلام، التى أعلنها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الأسبوع الماضى، فيما قصفت طائرات إسرائيلية أهدافًا لحركة حماس فى قطاع غزة.

وأصيب 10 فلسطينيين بالأعيرة المطاطية خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلية لآلاف المصلين فى المسجد الأقصى بالقدس، فجر الجمعة. ووقعت المصادمات حين اعترضت قوات الاحتلال طريق المصلين ومنعتهم من التوجه باتجاه سطح قبة الصخرة والمسجد القبلى، وأطلقت الأعيرة المطاطية بكثافة وبشكل عشوائى ولاحقتهم حتى أخرجتهم بالقوة من باب حطة، أحد أبواب الأقصى.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، فيما تم اعتقال شابين خلال اندلاع مواجهات، عقب صلاة الجمعة، مع قوات الاحتلال فى منطقة عاطوف بالأغوار، كما اندلعت مواجهات عنيفة فى بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية فى البلدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلى أنه قصف أهدافًا لحركة حماس، التى تسيطر على قطاع غزة، بعد إطلاق 3 صواريخ على إسرائيل ليلًا، لم تُوقع إصابات، واعترضت الدفاعات الجوية 2 منها.

فى سياق متصل، استقبل الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبومازن، فى مقر إقامته بقصر الضيافة فى القاهرة، الجمعة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، والوفد المرافق له. وأطلع الرئيس الفلسطينى، «أبوالغيط» على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وخطورة ما أعلنه «ترامب» و«نتنياهو» بخصوص ما يسمى «صفقة القرن»، مؤكدًا ضرورة مواجهتها، ولابد أن يكون هناك موقف عربى موحد تجاه هذه الصفقة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية دون تغيير.