شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات ووقفات احتجاجية فى الأردن رفضا لخطة السلام الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم نقابات حزبية وشعبية، فى العاصمة الأردنية عمان مسيرات وقفات الاحتجاجية رفضا لخطة السلام الاميريكية التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وبحسب وكالة الأنباء الأدرنية "بترا" حيا المشاركون بالمسيرات والوقفات مواقف الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الداعمة والمساندة للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة وحقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وعبرت المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي رفع المشاركون فيها الاعلام الاردنية عن الغضب الشعبي الاردني العارم تجاه خطة الرئيس الاميركي دونالد ترمب التي جاءت منحازة ومحاذية للاحتلال الاسرائيلي ما افقد الولايات المتحدة الاميركية حياديتها ودورها كوسيط وراع لعملية السلام في المنطقة.

واكد المشاركون في فعاليات اليوم على عروبة القدس المحتلة وتمسكهم بها عاصمة ابدية لدولة فلسطين، محيين مواقف الملك صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتمسكه بقرارات الشرعية الدولية اساسا لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي واقامة دولة فلسطين المستقلة استنادا لحل الدولتين.

Advertisements

واعتبروا أن الخطة تتجاهل حقوق الفلسطينيين أبناء الارض الذين لم يكونوا في يوم من الأيام إلا أصحاب حق شردهم الاحتلال وارتكب بحقهم أبشع الجرائم والمجازر.

ودعا المشاركون الفصائل الفلسطينية الى توحيد مواقفها لمواجهة خطة السلام وتفويت الفرصة على الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال، والذهاب إلى مصالحة فلسطينية بشكل فوري بعيدا عن أي شروط مسبقة في ظل الوضع الراهن الذي لا يحتمل مزيدا من التشرذم والفرقة على أرض فلسطين.