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وزراء الخارجية العرب يقفون دقيقة حداد على روح السلطان قابوس بن سعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف وزراء الخارجية العرب، فى بداية اجتماعهم الطارئ اليوم السبت، بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، دقيقة حدادا على روح السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان الذى وافته المنية الشهر الماضى.

ويعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق وحضور الرئيس الفلسطينى ، لاتخاذ موقف عربى موحد تجاه خطة السلام التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى.

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وارتقت روح السلطان قابوس بن سعيد، للسماء فى الاسبوع الأول من شهر يناير الماضى بعد حوالى ٥٠ عاما من الحكم، شهدت فيها السلطنة نهضة غير مسبوقة تحولت خلالها لدولة كدنية ذات مؤسسات.

 

 

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