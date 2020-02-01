شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الخطة الأمريكية تم طرحها وكأنها "هبة" لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، بشأن الخطة الأمريكية للسلام، جاء لبلورة موقف عربى موحد تجاه الخطة الامريكية للسلام، لافتا فى كلمته خلال الاجتماع، إلى أن الاجتماع يمثل وقفة تضامن مع فلسطين شعبا وقيادة.

وأشار إلى أن الطرح الأمريكى لخطة السلام، كشف عن تحول حاد فى السياسة الأمريكية المستقرة نحو الصراع الفلسطينى الاسرائيلى، مؤكدا أن السياق الذى طرحت فيه الخطة الأمريكية يثير علامات استفهام، وكانها محصلة تفاوض بين الوسيط وأحد طرفى النزاع، مشيرا إلى أن الطرف الاسرائيلى يفهم الخطة الأمريكية بمعنى الهبة، مؤكدا ان الفلسطينيين يرفضون الوضع الحالى.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يهدف إلى بورة موقف عربى جماعى من الطرح الأمريكى للسلام بين إسرائيل وفلسطين، مثلما أعلن عنه الرئيس الأمريكى ترامب بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلى يوم 28 يناير الماضى، موضحا أن الموقف العربى الجماعى يجب أن يتسم بالجدية والشعور بالمسئولية وفلسطين ليست قضية الشعب الفلسطينى وحدهم، ولكنها قضية العرب جميعا من المحيط للخليج.

وأضاف أبو الغيط: نحن نقف وقفة تضامن مع فلسطين شعبا وقيادة، ونبعت برسالة للعالم أجمع بأن الفلسطيين ليسوا وحدهم، والقرار الفلسطينى الحر له ظهير عربى مساند وداعم له أمام المؤسسات الدولية المعنية.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد أن العرب يُمثلون ظهيراً مسانداً للفلسطينيين، وأنه لن يحدث أن يتخلى العرب عن الفلسطينيين، مُشدداً على أن النضال من أجل قضية فلسطين العادلة ليس نضالاً فلسطينياً فحسب، وإنما هو نضالٌ عربى جماعي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، اليوم، وذلك بمقر إقامة الرئيس الفلسطينى بالقاهرة، عشية اجتماع مجلس الجامعة العربية الذى ينعقد غداً السبت على المستوى الوزارى بمقر الأمانة العامة لمناقشة الموقف العربى من الخطة الأمريكية للسلام .

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وشدد أبو الغيط ، خلال اللقاء على أهمية خروج اجتماع الغد بنتائج تخدم الموقف الفلسطينى وتدعمه، مؤكداً للرئيس الفلسطينى أن توقيت الطرح الأمريكى والطريقة التى عُرض بها يثيران علامات تشكك عديدة، ويقتضيان رد فعلٍ محكماً من العرب، خاصة وأن اليمين الإسرائيلى بزعامة نتنياهو يسعى لتوظيف الخطة لتحقيق مخططاته القديمة بضم غور الأردن والمستوطنات، بما يضرب أى إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فى المستقبل.

وأكد الأمين العام للجامعة ، للرئيس أبومازن ، أن الرأى العام العربى والفلسطينى يثق فى قيادته وحسن تقديره للموقف الفلسطينى ومتقضيات اللحظة الراهنة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطينى الصامد هو السند الحقيقى للقضية، والضمانة الأهم لعدم التفريط فى أيٍ من ثوابتها.