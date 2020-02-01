شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 6 عناصر من داعش بالموصل العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، القبض على 6 عناصر من داعش الإرهابى فى الجانب الأيسر من الموصل، وذكرت وزارة الداخلية العراقية، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن المقبوض كانوا يعملون فى تشكيلات لتنظيم داعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل، مبينا أنه تم القبض عليهم فى مناطق وأحياء "القاهرة والنهضة والعربى وعدن" فى مدينة الموصل.

و من الجدير بالذكر، أن مئات من المتظاهرين العراقيين قد توافدا أمس الجمعة، إلى ساحات التظاهر فى بغداد، فيما اتخذت إجراءات احترازية فى الناصرية لتأمين المتظاهرين الذين طالبوا بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالبهم وحمايتهم.

يأتى ذلك، بعد أن أطلق ناشطون دعوات لتظاهرة كبرى فى ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، وساحات الاعتصام فى المحافظات الجنوبية، اليوم، تنديدا بعمليات القتل المستمرة للمتظاهرين السلميين.

الدعوات تأتى أيضًا للضغط على الطبقة السياسية من أجل تسمية رئيس للوزراء وتحديد موعد محدد للانتخابات المبكرة والمصادقة على قانون الانتخابات، بحسب وكالة قناة العربية.

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من جهته، أكد الناشط المدنى العراقى علاء الركابى عن استعداداتهم وجاهزيتهم لتنظيم مسيرة كبرى من جميع المحافظات العراقية باتجاه ساحة التحرير ببغداد لإيصال صوت المتظاهرين للعالم.

ويتوقع مشاركة واسعة من قبل المحتجين، خاصة مع قرب انتهاء مهلة رئيس الجمهورية للكتل السياسية بترشيح رئيس للوزراء خلفا للمستقيل عادل عبدالمهدي.

وفى مدينة الناصرية بمحافظة ذى قار، طالب المحتجون برحيل قائد شرطة المحافظة. المحتجون قاموا بتعليق صور القائد وكتبوا عليها عبارة "ارحل يا قاتل".

وأفادت وسائل الإعلام العراقية بأن المتظاهرين فى ساحة الحبوبي، وسط الناصرية بمحافظة ذى قار، علقوا، ليل الخميس، لافتة بـ6 لغات تطالب بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالب المتظاهرين وحمايتهم.