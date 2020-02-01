شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين في جبهة شرق تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها نقلا عن الجيش اليمني سقوط عشرات القتلى من الحوثيين في جبهة شرق تعز، يذكر أن مجلس الأمن شدد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النّار في الحديدة (غرب)، بموجب الالتزامات التي تمّ التعهّد بها في السويد في ديسمبر 2018، حيث طالب أعضاء مجلس الأمن بإنهاء كلّ عمليّات الترهيب ضدّ العاملين في المجال الإنساني وضمان الوصول بلا عوائق إلى شمال البلاد بشكل خاصّ.

وصدر البيان عقب جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت بناء على طلب المملكة المتحدة، وكانت الاشتباكات قد اندلعت مجدداً بين المتمردين الحوثيين وبين القوات الحكومية اليمنية بعد أشهر من الهدوء النسبي.

Advertisements

وجدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث دعوته للأطراف اليمنية لخفض تصعيد العنف وتجديد التزامهم بالتوصل لحل سلمى للنزاع، وقال جريفيث، فى بيان صحفى مقتضب نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وفقا لقناة "العربية" الفضائية-: "يستحق أبناء اليمن ما هو أفضل من الحياة فى ظل حرب لا تنتهي".