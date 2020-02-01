شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا.. العراق يمنع دخول حاملى الجنسية الصينية لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الجنسية والجوازات في البصرة بالعراق، اليوم السبت، المباشرة بتنفيذ توجيه وزارة الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية، وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" قال مدير الجنسية والجوازات في البصرة إنه "تم المباشرة بتنفيذ توجيه الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر اعتباراً من ليلة أمس 1/31.

وفي وقت سابق، أعلن مدير مطار البصرة الدولي سمير يونس، صدور أمر بعدم دخول أي صيني أو وافد من الصين إلى العراق.

قالت الحكومة الصينية اليوم السبت إن رئيس الوزراء لى كه تشيانغ طلب من الاتحاد الأوروبى تسهيل شراء الصين للإمدادات الطبية العاجلة من الدول الأعضاء.

يأتى ذلك وسط تفشى فيروس كورونا الجديد الذى أودى بحياة أكثر من 250 شخصا وأصاب ما يربو على ألف شخص.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم السبت، تسجيل 259 حالة وفاة و11821 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية أمس، وذكرت اللجنة، فى تقريرها اليومى أن 1795 مريضا فى حالة حرجة و17988 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس بنهاية يوم الجمعة، فيما خرج 243 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.

وأوضحت اللجنة، أنه يمكن للمصابين الخروج عند تخفيف الأعراض، على أن تبقى درجة حرارة الجسم فى المعدل الطبيعى لمدة ثلاثة أيام على الأقل، ويظهر اختبار الحمض النووى نتيجة سلبية مرتين.

وشهد أمس الجمعة، تسجيل 2102 حالة إصابة مؤكدة جديدة، و5019 حالة يشتبه فيها إلى جانب 46 وفاة، بواقع 45 فى مقاطعة هوبى وواحدة فى بلدية تشونغتشينغ.

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وأضافت اللجنة، أنه تم وضع 136987 شخصا ممن كانوا على اتصال وثيق مع المرضى تحت المراقبة الطبية بينهم 6509 خرجوا من دائرة المراقبة الطبية يوم الجمعة.

وأشارت إلى أنه بنهاية يوم أمس، تم تأكيد 13 حالة إصابة فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و7 حالات فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و10 حالات فى تايوان.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة صحفية أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة بالنسبة لها.

وأضاف، أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.