برلماني عراقي: ميليشيات تمنع عودة 350 عائلة نازحة لمناطقها

العراق/علي جواد/الخليج 365-

قال رئيس لجنة "الهجرة والمهجرين" في البرلمان العراقي رعد الهلكي، السبت، إن ميليشيات مسلحة (في إشارة للحشد الشعبي/شيعي) تمنع عودة 350 عائلة نازحة الى مناطقها المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظات شمال ووسط وجنوب البلاد.

وأضاف الدهلكي، في بيان، أن "استمرار الاهمال الحكومي لملف النازحين وتعامل الدوائر المعنية بهذا الملف على أنه ثانوي هو أمر لا يمكن السكوت عليه".

وأشار إلى أن "350 عائلة هاربة من بطش الميليشيات لا تستطعيع العودة لمنازلهم بسبب سيطرة تلك الميليشيات على مناطقهم المحررة، في صمت وتخاذل حكومي لم نسمع به أو نراه إلا في العراق الأسير لتلك الميليشيات".

وتابع الدهلكي، أن "هذا الاهمال الحكومي وعدم الاكتراث بعودة النازحين إلى مناطقهم الآمنة كان سببا في وفاة طفلة بعمر ثلاث سنوات مع فتاة بعمر 18 عاما حرقا داخل خيمتهم في منطقة الحبانية غربي العراق".

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وشدد على ضرورة أن يعمل مجلس النواب والوزارات المعنية بملفي النازحين والأمن على "وضع النقاط على الحروف واتخاذ قرار بحفظ سيادة العراق والوقوف ضد من يمنع عوده النازحين".

ويتهم السياسيون السُنية ميليشيات شيعية بالوقوف وراء منع عودة العوائل النازحة إلى مناطقهم بمحافظة ديالى واطراف محافظة بابل وأجزاء من محافظة صلاح الدين شمالي البلاد على خلفات طائفية.

وفّرت الاف العوائل ذات الغالبية السُنية من مناطقها صيف عام 2014 عقب سيطرة تنظيم "داعش" على ثلث مساحة العراق، قبل أن تعلن البلاد في العام 2017، الانتصار على التنظيم واستعادة كامل أراضيها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.