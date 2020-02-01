مصر.. إحالة أوراق عشماوي و36 آخرين للمفتي

- بقضية "أنصار بيت المقدس"

- أسندت المحكمة، إلى المتهمين تُهم تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير داخلية سابق، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية، وتولي قيادة جماعة إرهابية

القاهرة/ الخليج 365قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، إحالة أوراق هشام عشماوي و36 متهما آخرين إلى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس"، لاستطلاع رأيه الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، بينها القنوات التلفزيونية، أسندت المحكمة، التي عقدت برئاسة المستشار، حسن محمود بريد، إلى المتهمين تُهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية، وتولي قيادة جماعة إرهابية.

كما حددت المحكمة، التي تنظر القضية التي يحاكم فيها 213 متهما، جلسة الثاني من مارس/ آذار المقبل، للنطق بالحكم.

وبموجب القانون المصري فإن المحكمة ملزمة باستطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار أحكام الأعدام، لكن رأيه يظل استشاريا.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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كما اتهمتهم بالتخابر مع منظمة أجنبية (حركة حماس الفلسطينية)، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

وفي 29 مايو/ أيار 2019، أعلنت القاهرة عن تسلم هشام عشماوي من قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بحسب التلفزيون المصري ووكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وكانت قوات حفتر قد أوقفت عشماوي في مدينة درنة شرقي ليبيا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.