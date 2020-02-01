القوات العراقية تبدأ عملية بحث واسعة عن مختطفين تركمان وعرب

العراق (ديالى)/ حسين الأمير/ الخليج 365

بدأت قوات الأمن العراقية، السبت، حملة واسعة للبحث عن ستة مواطنين عرب وتركمان، اختطفوا قبل يومين في محافظة ديالى، بحسب مصدر بالشرطة.

والخميس، أقدم مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي، على اختطاف 7 مدنيين عرب وتركمان، فيما عثر على جثة أحد المختطفين الجمعة، في ناحية "قرة تبة".

وقال النقيب حبيب الشمري للأناضول، إن قوات الشرطة بدأت حملة أمنية واسعة لكشف مصير المختطفين، وملاحقة خلايا "داعش" شمالي محافظة ديالى (شرق).

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وكان الشمري، قد أفاد للأناضول الخميس، أن المسلحين نصبوا حاجزا أمنيا وهميا قرب "قرة تبة"، واختطفوا 7 مدنيين بعد أن أجبروهم على الترجل من سيارات كانوا يستقلونها.

والجمعة، أفاد عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي، للأناضول، أنه جرى العثور على جثة أحد المدنيين السبعة المختطفين، بالقرب من مكان اختطافهم.

وكانت ناحية قرة تبة ذات الغالبية التركمانية تعرضت لهجمات عنيفة من قبِل "داعش" في يونيو/حزيران 2014، إلا أن التنظيم فشل حينها بالسيطرة عليها.

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