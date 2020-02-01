السودان.. الآف يتظاهرون للمطالبة برحيل الحكومة الانتقالية غرب كردفان

الخرطوم / الخليج 365



طالب الآف من السودانيين بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان برحيل الحكومة الانتقالية وتحسين الاوضاع الاقتصادية وتحقيق السلام.



وبثت الصفحة الرسمية للزحف الاخضر مشاهد مصورة من الموكب الاحتجاجي بمدينة الفولة، السبت، على الرغم من حظر السلطات المحلية للتظاهر الى حين اقرار قانون ينظم ذلك.

وأفاد مراسل الخليج 365 نقلا عن شهود عيان أن المحتجين حملوا الأعلام الوطنية وهتفوا :"وينوا (أين) السلام وينوا..وينوا الوقود وينوا..وينوا الخبز وينوا؟"



كما رددوا شعارات :" حرية ..سلام..عدالة... الثورة خيار الشعب... ياحمدوك أمرق أمرق (اخرج) الباب هناك."



وفي 14 ديسمبر/ كانون أول الماضي، انطلق أول موكب احتجاجي لـ"الزحف الأخضر" بالعاصمة السودانية الخرطوم، تلبية لدعوات عبر مواقع التواصل لـ"تصحيح مسار الثورة وتحقيق شعاراتها"، وفق القائمين عليها.



وفي 11 يناير/ كانون ثاني الماضي، طالب آلاف المحتجين السودانيين بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط)، في ثاني موكب لـ"الزحف الأخضر"، برحيل الحكومة الانتقالية، و"عدم المساس بالشريعة الإسلامية".



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مسيرات سرعان ما فجرت ردود أفعال متباينة، حيث دعا رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى سنّ تشريع من خلال قانون ينظم التظاهرات ويحدد أهدافها والقائمين عليها.

فيما ربط نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أثناء تعليقه على أحداث تمرد هيئة العمليات بجهاز المخابرات، بالعاصمة الخرطوم، بين مسيرات "الزحف الأخضر" والتمرد نفسه، معتبرا أن الأمر "مؤامرة" تحاك ضد الثورة السودانية، وهدفها "إرباك" المشهد السياسي بأكمله.

وتبنت تيارات وأحزاب إسلامية الدعوات للمشاركة في "الزحف الأخضر"، وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب لقراراتها المشاركة في الفعالية الاحتجاجية.

ومن الأسباب، الاعتراض على سياسات الحكومة التي قالوا إنها "انصرفت إلى الصراعات الحزبية، وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء".



لكن المتحدث باسم "تجمع المهنيين السودانيين" محمد ناجي الأصم، أشار في 10 ديسمبر الماضي، إلى أن بعض كوادر "المؤتمر الوطني" المنحل (حزب الرئيس المعزول عمر البشير) هم وراء الدعوة لمظاهرات 14 ديسمبر.



وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

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