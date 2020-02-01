القاهرة.. عباس والسيسي يلتقيان قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب، لبحث "صفقة القرن" المزعومة.

وحضر اللقاء عن الجانب المصري رئيس المخابرات العامة عباس كامل، ومتحدث الرئاسة، وعن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ولم يذكر المصدر تفاصيل عن فحوى ما دار خلال اللقاء المذكور.

ومن المقرر أن يلقي عباس كلمة أمام الوزراء العرب، بمقر الجامعة، لبحث سبل مواجهة الصفقة، والمخططات الهادفة لتصفية القضية، ولطرح الموقف الفلسطيني الرافض لها جملة وتفصيلا، وفق "وفا".

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والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وكانت القاهرة قد أعلنت موقفها عقب الإعلان عن الخطة الأمريكية المزعومة، ودعت الفلسطينيين والإسرائيليين إلى دراسة الخطة قبل الرد عليها، كما حثتهما على استئناف المفاوضات برعاية أمريكية.

ووصل الرئيس الفلسطيني، القاهرة، مساء الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد في مقر الجامعة العربية، بطلب من فلسطين.

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