وزير خارجية الإمارات يشارك مقالاً يدعو لقبول "صفقة القرن"

زين خليل/ الأناصول

شارك وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، الجمعة، مقالاً يدعو الفلسطينيين إلى عدم رفض "صفقة القرن" المزعومة للسلام في الشرق الأوسط.

وأعاد "بن زايد"، عبر حسابه على تويتر، نشر مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يحمل عنوان "الفلسطينيون يخسرون في كل مرة يقولون فيها: لا".

وعلّقت صحيفة "هآرتس" العبرية على ذلك، بالتذكير بأن سفير أبوظبي لدى واشنطن يوسف العتيبة، كان أحد ثلاثة سفراء عرب شاركوا في إعلان الصفقة بالبيت الأبيض الثلاثاء، إلى جانب سفيري عُمان والبحرين.

وأشارت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيؤكد السبت، أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، رفضه التام للخطة الأمريكية.

إلا أن الصحيفة العبرية نقلت عن مسؤول فلسطيني لم تسمه، أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا كبيرة على الدول العربية لعدم رفض الصفقة، بل وطرحها كقاعدة لأية مفاوضات مستقبلية.

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وذكرت "هآرتس" أن الدول العربية لم تبلور بعد موقفاً رسمياً من الخطة الأمريكية، مشيرةً أن الأردن حذّر من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب، وأن مصر دعت لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية.

وتابعت: "تجرى منذ أيام اتصالات بين السلطة الفلسطينية والأردن من جهة ومصر والسعودية من جهة أخرى، بهدف بلورة موقف موحد معهما، والضغط عليهما لعدم دعم الخطة".

ووصل الرئيس الفلسطيني، ووزير خارجيته رياض المالكي، الجمعة، القاهرة، للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد بطلب من فلسطين.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.