بدءاً من اليوم.. واتساب يغيب عن الملايين من هواتف الأندرويد و‎ ios

صحيفة الخليج الالكترونية

يتوقف تطبيق “واتساب” عن العمل بدءًا من اليوم السبت، في ملايين الهواتف الذكية، التي تمتلك أنظمة تشغيل ‏قديمة في هواتف “أبل” و”أندرويد”‎، إذ تلقى أصحاب الهواتف القديمة رسالة تخبرهم بأن ‏‏”واتساب” لا يدعم هاتفهم، وعليهم الانتقال لهاتف آخر.‏

وفوجئ عدد كبير من مستخدمي التطبيق بـ”رسالة سوداء” عند فتحهم التطبيق، تفيد بأن “واتساب” لا يدعم هذا الهاتف، وأنه ينصح بالانتقال لهاتف آخر يدعم التطبيق.

‏‏وتوقف “واتساب” اليوم عن العمل في هواتف‎ “آيفون”، ذات ‏الإصدار 8 من ‎iOS، ويمكن لعدد من الهواتف التحديث ‏للإصدار 9 من نظام التشغيل للتمتع بخدمات التطبيق، وهي ‏آيفون 6، و6 بلس، و5 سي، وآيفون 5، و4 إس، أما آيفون 4 ‏والإصدارات الأقدم، فإنها لن تكون قادرة على التحديث، ‏وستخسر دعم “واتساب”.‎

وغاب “واتساب” عن هواتف “أندرويد” العاملة بنظام تشغيل ‏أقدم من 4.0.3، والذي يعرف باسم “آيس ‏كريم ساندويتش” والذي طرح في عام 2011.