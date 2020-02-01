وزير التعليم يعلن تحديث خطط الطوارئ للوقاية من فيروس كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال وزير التعليم حمد آل الشيخ؛ اليوم، إنه تأكيداً على دور #وزارة_التعليم ومسؤوليتها الوطنية، فقد وجّهت إدارات التعليم والجامعات والتدريب المهني، بتحديث خطط الطوارئ لديها، والبدء ببرامج للتوعية والتثقيف والوقاية من #فيروس_كورونا.
وأضاف الوزير: كما تمّت دعوة الجامعات إلى المشاركة في الجهود الحكومية للتصدّي لأيّ حالات طارئة، متمنياً السلامة للجميع.
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