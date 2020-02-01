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الإعلامي العُمري يطمئن محبيه

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – مشعل الزهراني : بعد الحادث المروري الذي تعرض له على طريق محافظة قلوة -المخواة ، طمأن الإعلامي الأستاذ خالد العمري الجميع بأن صحته في تحسن كبير وشكر كل من زاره أو سأل عنه ، داعياً الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه .
ويعتبر العمُري من إعلامي منطقة الباحة البارزين ، فهو كاتب في عدد من الصحف وعضو المركز الإعلامي بمحافظة قلوة وعضو في إتحاد الإعلام الرياضي .

وقدم العُمري شكره لصحيفة الخليج الالكترونية على زيارتها له بمستشفى المخواة العام .

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