الإعلامي العُمري يطمئن محبيه

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – مشعل الزهراني : بعد الحادث المروري الذي تعرض له على طريق محافظة قلوة -المخواة ، طمأن الإعلامي الأستاذ خالد العمري الجميع بأن صحته في تحسن كبير وشكر كل من زاره أو سأل عنه ، داعياً الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه .

ويعتبر العمُري من إعلامي منطقة الباحة البارزين ، فهو كاتب في عدد من الصحف وعضو المركز الإعلامي بمحافظة قلوة وعضو في إتحاد الإعلام الرياضي .

وقدم العُمري شكره لصحيفة الخليج الالكترونية على زيارتها له بمستشفى المخواة العام .