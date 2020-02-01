TopTop التطبيق الأكثر شعبية بين النساء والفتيات في الخليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أصبح التطبيق الاجتماعي"TopTop" يكتسب شعبية واسعة في دول الخليج بين التطبيقات الاجتماعية، ويمنح التطبيق المستخدمين إمكانية لعب ألعاب مثل "لودو" و"دومينوز" و"كاسحة الألغام" متعددة اللاعبين، وغيرهم من الألعاب أثناء الدردشة والتحدث بعضهم مع بعض.



ويمكن للمستخدمين اللعب مع أصدقائهم في غرفة خاصة أو تكوين صداقات جديدة من خلال هذه الألعاب، وهناك أيضاً ألعاب أخرى مثيرة للاهتمام في "TopTop"، والتي تجذب مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشخاص.

وصُمم تطبيق "TopTop" للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط، ووفقاً للبيانات المستقاة من منصة تحليل التطبيقات "AppAnnie"، حالياً "TopTop" من بين أفضل 3 تطبيقات في قوائم التحميل والعبور لوسائل التواصل الاجتماعي على "جوجل بلاي" في سلطنة عُمان.

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وصُنّف أيضاً بين أفضل خمسة تطبيقات في المملكة العربية السعودية والبحرين.

ويشار إلى أن "TopTop" مفضّل بشكل خاص من قبل المستخدمين الإناث. على عكس غالبية تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى التي يحتكرها الذكور، فإن ما يناهز نصف مستخدمي "TopTop" النشطين هم من الإناث.

والتطبيق مفضّل من قبل الكثير من المستخدمين الإناث إشارة إلى فائدته من ناحية تدابير حماية الخصوصية السليمة وآليات مكافحة التحرش.

عند استخدام هذا التطبيق، يمكننا أن نجد أنه يدعم التسجيل بنقرة واحدة، كما يمكن للمستخدمين البدء في استخدام "TopTop" ببساطة عن طريق إدخال لقب لهم واختيار صورة للملف الشخصي من دون أن يُجبروا على التحقق من رقم هاتفهم أو أي حساب من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يسهم قطعا في حماية خصوصيتهم إلى أبعد حد.

ويقدم "TopTop" ميزة التعرف على الكلمات المسيئة، وحظر القائمة السوداء، ووظائف الإبلاغ عن حالات التحرش، على سبيل المثال، إذا حاول المستخدم إرسال كلمة مسيئة، فسيقوم النظام بالتعرف عليها تلقائياً ويحث المستخدم على التفكير مرة ثانية قبل إرسالها.