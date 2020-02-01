شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم السبت، عمر قمر الدين إسماعيل، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، والذي يترأس وفد بلاده إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة الذي يعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية لبحث خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط وقمر الدين تناولا آخر تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة السودانية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد ومعالجة التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجهها وإتمام مجمل الاستحقاقات ذات الصلة باستكمال المرحلة الانتقالية.

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وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد على التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لمساندة السودان في هذه المرحلة الهامة عبر تعبئة الدعم العربي المتناسق لتلبية أولويات واحتياجات جمهورية السودان المختلفة لتمكينها من عبور تحديات المرحلة الانتقالية، وخاصة في سبيل إنجاح عملية السلام القائمة بين الحكومة والحركات المسلحة، وإعفاء السودان من ديونه الخارجية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.