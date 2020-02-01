اخبار الخليج

أبو الغيط يستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم السبت، عمر قمر الدين إسماعيل، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، والذي يترأس وفد بلاده إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة الذي يعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية لبحث خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط وقمر الدين تناولا آخر تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة السودانية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد ومعالجة التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجهها وإتمام مجمل الاستحقاقات ذات الصلة باستكمال المرحلة الانتقالية.

Advertisements

 

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد  على التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لمساندة السودان في هذه المرحلة الهامة عبر تعبئة الدعم العربي المتناسق لتلبية أولويات واحتياجات جمهورية السودان المختلفة لتمكينها من عبور تحديات المرحلة الانتقالية، وخاصة في سبيل إنجاح عملية السلام القائمة بين الحكومة والحركات المسلحة، وإعفاء السودان من ديونه الخارجية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

أبو الغيط ستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية
أبو الغيط ستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية

أحمد أبو الغيط خلال استقباله وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية
أحمد أبو الغيط خلال استقباله وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الغيط يستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا