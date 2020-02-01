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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 أشياء 'لا تتوقعها' تضر بجلدك.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
إليك 5 أشياء تصادفها في حياتك اليومية وتضر بالبشرة كالتالي وفقًا لموقع "cheatsheet":
1- ورق الفواتير
وجدت دراسة أجريت عام 2014 في جامعة ميسور أن لمس ورق الفواتير، يمكن أن تؤدي إلى امتصاص الجسم مادة لـ BPA، وهي مادة كيمائية تستخدم أيضًا في بعض الزجاجات البلاستيكية، والمرتبط بأمراض مثل حساسية الجلد.
2- منظفات الملابس
إن العطور والأصباغ المضافة إلى منظفات الغسيل ومنعمات الأقمشة لجعل رائحتها ممتازة، يمكن أن تسبب تهيجًا للبشرة لأولئك الذين يعانون من حساسية الجلد، وكذلك الأطفال، لذا من الأفضل البحث عن المنتجات الخالية من العطور والصبغات.
3- منتجات التنظيف
معظم مواد تنظيف المنزل مصنوعة من مواد كيمائية قوية، يمكن أن تضر بالبشرة وتسبب احمرارها وتهيجها والشعور بالحكة.
4- الفراش المتسخ
إذا كانت "ملائات" السرير أو الوسادة لا يتم تنظيفها باستمرار، حيث تجمع البكتيريا والغبار الفطريات والعرق، ما يسبب التهابا بالجلد، لذا يوصي بتغير مفارش السرير مرتين أسبوعيًا.
5- صبغات الشعر
الكيماويات في صبغات الشعر خاصة تلك الرخيصة يمكن أن تسبب تهيجا للجلد والتهابا واحمرارا وربما تورما، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة، وتحديدًا مادة الأمونيوم التي تستخدم لتفتيح الشعر هي السبب وراء الإضرار بالجلد.
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