شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوائد للفلفل الحار.. لن تتوقف عن تناوله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال محسن النادي المعالج بالاعشاب، ان الفلفل الحار من اهم الاطعمة التي تحتوي على كميات عالية من فيتامين C كما انه غني بفتامين B، الحديد، المغنيسيوم، والبوتاسيوم.



وأضاف ف، أن الفلفل الحار نال اهتماما كبيرا في الوسط العلمي، وتعددت الأبحاث والدراسات التي بيّنت فوائده على صحة الانسان والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

- يحارب الامراض السرطانية:

كشفت الدراسات ان مركب capsaicin الموجود في الفلفل الحراق يقضي على الخلايا السرطانية في البروستات.

- يساعد فى تخفيف الوزن:

أظهرت دراسات عديدة أن مركب capsaicin من شأنه زيادة سرعة حرق الدهون بمعدل 30% وحرق المزيد من السعرات الحرارية وتحفيز الشعور بالشبع لعدة ساعات من استهلاكه.

جدير بالذكر أن استهلاك الكافيين الموجود في القهوة أو الشاي بعد الفلفل الحار يزيد من فعالية مركب capsaicin .

- يساهم فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمى :

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تشير الدراسات الى ان مركب capsaicin يساعد في القضاء على بكتيريا المعدة H. Pylori التي تتسبب بالحموضة والحرقة والتي ترفع من احتمالات الاصابة بالقرحة وسرطان المعدة.

من جانب آخر، بينت الدراسات ان استهلاك الفلفل الحار لايؤدي الى أية أضرار ببطانة المعدة أو بالامعاء، بل انه يحميهما من الالتهابات الجرثومية.

- يلعب دور فى الوقاية من السكرى وعلاجه:

أكد الباحثون في كندا ان حقن الفئران بمركب capsaicin تسبب بالعلاج من مرض السكري من النوع الأول (المعتمد على الانسولين). لم تجرى أية تجارب بعد على الانسان في هذا المجال، وما زالت محاولات دراسة الآليات مستمرة. غير ان هناك دراسة استرالية كشفت أن استهلاك الفلفل الحار تسبب بانخفاض في مستويات الانسولين والسكر التي تعقب الوجبات مقارنة مع الحالات التي لم يتم استهلاك الفلفل الحار فيها.

ويعتقد الباحثون أن مركب capsaicin يحسن من حساسية الجسم للأنسولين، مما يحسن من توازن السكر ويخفض من احتمالات الاصابة بالسكري.

- يخفض خطر الاصابة بأمراض الاوعية الدموية :

بيّنت الدراسات ان مركب capsaicin يخفّض من مستوى الكوليسترول ومركب الدهنيات الثلاثية في الدم وكذلك من تجمّع الصفائح. اضافة الى ذلك، تشير الدراسات ان المجتمعات التي تستهلك الفلفل الحار بكثرة تنخفض لديها معدلات الوفيات بأمراض القلب والشرايين مقارنة مع المجتمعات التي قلّما تستهلكها.

- يخفض أعراض الصداع النصفى :

يساعد مركب capsaicin في علاج الصداع النصفى لأنه يكبح المركب العصبي الذي يدعى P المسؤول عن الشعور بالألم. ومن جانب آخر، أبحاث أخرى تدرس دور مركب capsaicin كمخدر فعّال للاسنان.

- يقلل من احتقان الجيوب الانفية :

يحث مركب capsaicin على افرازات الجيوب الأنفية، مما يقلل من الشعور بالاحتقان، كما ويمتلك خصائص مضادة للبكتيريا من شأنها محاربة التهابات الجيوب الانفية .