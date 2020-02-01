مخاوف فيروس "كورونا" تمتد لجوجل وأبل في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أغلقت شركة "أبل" الأمريكية العملاقة للصناعات الإلكترونية مقارها في الصين مؤقتا، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك.



وأعلنت الشركة، اليوم السبت، أن فروعها في الصين ستظل مغلقة حتى يوم الـ9 من فبراير/شباط الجاري لأسباب وقائية ولحماية الصحة العامة.

كما أكدت شركة جوجل أنها ستغلق بشكل مؤقت كل مكاتبها في الصين بسبب تفشي الفيروس.

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وقررت الحكومة البريطانية، السبت، سحب بعض موظفيها من سفارتها وقنصلياتها في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وارتفع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 259 حالة وفاة، وقفز عدد المصابين بالفيروس إلى 11 ألفا و791 مصابا، حسب ما أفاد مسؤولون صينيون اليوم السبت.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية بسبب الفيروس.

وقال بنك الاستثمار جولدمان ساكس الأمريكي إن تفشي فيروس كورونا من المرجح أن يقتطع 0.4 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي في الصين في 2020، ومن المحتمل أن يكون له أيضا تأثير سلبي بدرجة أقل على نمو الاقتصاد الأمريكي.