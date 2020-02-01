شركة آيسر تطلق جهاز Chromebook 712

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة آيسر عن مجموعة جديدة من المنتجات التي تستهدف قطاع التعليم، حيث طرحت الشركة جهاز Chromebook 712 الجديد قياس 12 بوصة، والذي يعمل بنظام التشغيل كروم.



ويتميز الجهاز بتصميم أنيق ومتين مع شاشة قياس 12 بوصة تبلغ نسبة بُعديها 3:2 من أجل تحسين العرض العمودي وتعزيز الإنتاجية، بالإضافة إلى تزويده بأحدث معالجات Intel® Core™ من الجيل العاشر ليوفر أداءً فائقًا.

يأتي جهاز Chromebook 712 بمعالجات Intel® Core™ i3 تصل إلى الجيل العاشر، والتي توفر القدرة اللازمة للتعامل مع الصفوف الدراسية الأكثر تعقيدًا وتحديًا مثل الصفوف التي تدرس البرمجة أو تحرير الفيديو. وفقا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويتيح هذا الأداء القوي للطلاب التعاون في المشاريع التعليمية وتشغيل تطبيقات متعددة ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية بسهولة، ويمكن للطلاب استخدام الجهاز ليوم كامل بعد شحنه مرة واحدة، حيث تدوم البطارية لغاية 12 ساعة.

يدعم جهاز Chromebooks 712 الجديد عملية التعلم بفضل نسبة العرض 3: 2 التي تمنح الطلاب مساحة أكبر بمعدل 18% مقارنة بالشاشة ذات نسبة العرض للطول 16: 9 من نفس القياس.

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ويمكن الاختيار بين شاشة اللمس “C871T” أو الشاشة التي لا تعمل باللمس C871″"، ويمكن فتح الجهاز بزاوية 180 درجة، بحيث يصبح مستويًا على المكتب من أجل المشاركة مع الطلاب الآخرين خلال الفصول الدراسية أو مشاريع المدارس.

ويعد جهاز Chromebook 712 الجديد من آيسر مناسبًا للفصول الدراسية التي يتشارك فيها عدة طلاب جهاز حاسوب واحدا، وتدعم الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "كروم".

يتم تحديث نظام التشغيل "كروم" تلقائياً عبر الإنترنت وحمايته من تهديدات الفيروسات والبرامج الضارة دائمة التغير، وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمان بيانات الطلاب.

ويستطيع الآباء تثبيت تطبيق Family Link من أجل وضع حدود زمنية لعمل الجهاز يومياً، وتخصيص عناصر تحكم الوالدين وإدارة حساب جوجل الخاص بأطفالهم.

وتتم مزامنة إعدادات الوصول عبر جميع الأجهزة العاملة بنظام التشغيل "كروم"، بحيث تحدث إعدادات الوصول الخاصة بالطلاب تلقائياً عندما يقوم الطلاب بالتبديل بين الأجهزة المشتركة أو تسجيل الدخول في المنزل باستخدام حساب "G Suite for Education".

وسيتوفر الجهاز من آيسر للعملاء في المجال التعليمي والتجاري بمنطقة الشرق الأوسط اعتبارًا من شهر أبريل/نيسان المقبل.