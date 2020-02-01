طائرات إسرائيلية تقصف مجددًا أهدافًا فلسطينية في قطاع غزة

غزة/محمد ماجد، هاني الشاعر/الخليج 365

شنت طائرات حربية إسرائيلية، ليل الجمعة/ السبت، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد مراسل الخليج 365، في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية، قصفت أرضا زراعية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما أغارت على موقع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ولم تعلن وزارة الصحة بالقطاع، عن وقوع أي إصابات حتى اللحظة.

بدوره قال الجيش الإسرائيلي، في بيان أصدره "أغارت مقاتلات حربية وطائرات أخرى على عدد آخر من الأهداف التابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة ومن بينها مستودعات لتخزين وسائل قتالية ومنشأة تحت أرضية".

وزعم الجيش، أن ذلك يأتي "ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

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وذكر البيان: " ينظر جيش الدفاع بخطورة بالغة إلى أي اعتداء تخريبي ضد إسرائيل ويبقى في حالة جاهزية كبيرة في مواجهة سيناريوهات متنوعة وسيواصل التحرك وفق الحاجة ضد محاولات للمساس بمواطني إسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 8 صواريخ من قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، باتجاه إسرائيل.

يأتي ذلك في ظل توتر تشهده الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وأصيب 12 فلسطينيا، الجمعة، خلال اعتداء الجيش الإسرائيلي على متظاهرين سلميين ضد "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، قرب السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا جنوبي قطاع غزة ردا على إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع.

بدورها، ذكرت القناة (13) العبرية الخاصة أن الجيش الإسرائيلي يتوعد برد قاس إذا استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.