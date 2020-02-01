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صحيفة الخليج الالكترونية
تبرأت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، من شخص مجهول الهوية، قام بنشر تغريدات مسيئة إلى الوطن، مؤكدة أنه لا يعمل لديها.
وأوضحت إدارة المشروع أنها ستتأكد من صحة هوية المغرد المسيء، إن كان يعمل لصالح أحد المقاولين المتعاقدة معهم، وذلك تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك ردًا على مجموعة تغريدات تحمل إساءة للوطن نشرها شخص ظهر في صور من داخل محطة قطار الحرمين.
كانت هذه تفاصيل خبر شخص يسيء للوطن من داخل «قطار الحرمين» .. والإدارة تتبرأ منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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