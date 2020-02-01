- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية التي أصدرتها الوزارة ودخلت حيز التنفيذ توفر العديد من المميزات.
وأوضح القصبي إن اللائحة توفر الحماية لمصالح المتعاملين وتحمي بيانات المستهلكين، وتشتمل على العديد من الضوابط التي تعزز الشفافية، وتعالج حالات الاسترجاع والإلغاء، وتسهل تسجيل المتاجر الالكترونية في السجل التجاري.
يشار أن اللائحة التي نشرت في جريدة أم القرى الرسمية أمس الجمعة وحظرت على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمستهلك إلا لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة، وتمنع استعمالها لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.
كانت هذه تفاصيل خبر «وزير التجارة» يوضح الميزات التي توفرها «لائحة التجارة الإلكترونية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.