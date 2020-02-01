«وزير التجارة» يوضح الميزات التي توفرها «لائحة التجارة الإلكترونية»

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية التي أصدرتها الوزارة ودخلت حيز التنفيذ توفر العديد من المميزات.

وأوضح القصبي إن اللائحة توفر الحماية لمصالح المتعاملين وتحمي بيانات المستهلكين، وتشتمل على العديد من الضوابط التي تعزز الشفافية، وتعالج حالات الاسترجاع والإلغاء، وتسهل تسجيل المتاجر الالكترونية في السجل التجاري.

يشار أن اللائحة التي نشرت في جريدة أم القرى الرسمية أمس الجمعة وحظرت على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمستهلك إلا لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة، وتمنع استعمالها ‏لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.‏