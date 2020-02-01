وظائف شاغرة بالخطوط الجوية السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

فتحت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، باب التقديم على وظائف “مضيف جوي/ مقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وقالت الشركة في إعلانها عن الوظائف، إنها متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

ولفتت إلى أن التقديم متاح الأن على الوظائف، ومستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)