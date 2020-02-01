بالفيديو .. اندلاع حريق ضخم في عدة محلات داخل محطة بنزين بالرياض

صحيفة الخليج الالكترونية أظهر مقطع فيديو متداول اندلاع حريق ضخم في مجموعة محلات داخل محطة بنزين بحي ظهرة البديعة غرب مدينة الرياض. وأبان الفيديو رجال الدفاع المدني مع آلياتهم المجهزة وقد انتشروا في الموقع، وهم يعملون على إخماد الحريق ومنع امتداده.

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