بريطانيا تنفصل رسمياً عن الاتحاد الأوروبي

صحيفة الخليج الالكترونية

انسحبت بريطانيا رسمياً اليوم (السبت)، من الاتحاد الأوروبي عقب مرور أكثر من ثلاث سنوات على استفتاء شعبي أجري حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

وجاء انفصال بريطانيا اليوم بعد 47 عاماً من العضوية في التكتل الأوروبي.

Advertisements

وعلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على انفصال بلاده عن الاتحاد الأوروبي بقوله إن هذا الأمر هو بمثابة بداية فصل جديد من المسيرة الوطنية الكبرى لبلاده.

وأبدى جونسون ثقته الكبيرة في نجاح تلك الخطوة قائلاً: “أياً تكن العقبات على الطريق أعلم أننا سننجح”.

وعن مستقبل علاقات بلاده بالاتحاد الأوروبي، قال جونسون: “نريد أن تكون هذه بداية عهد جديد من التعاون الودي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المفعمة بالطاقة”.