شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى بغداد تطالب بخطوات جادة لحماية المتظاهرين العراقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت السفارة الأمريكية فى بغداد مجددا إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية المتظاهرين والصحفيين وناشطى المجتمع المدنى من الاغتيالات وأعمال العنف على يد من قالت إنهم "جماعات مسلحة".

وأضافت السفارة، فى منشور على حسابها فى "فيسبوك" أرفقته بفيديو عن المظاهرات والانتهاكات التى تحصل خلالها، أنها تستمر فى المطالبة بإجراء تحقيقات وبالمساءلة الكاملة لمرتكبى هذه الأفعال حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم السبت .

من جهتها، أشارت "غرفة عمليات بغداد" إلى "اعتداء جديد على القوات الأمنية بساحة الخلاني" فى بغداد برمانة يدوية، مؤكدةً إصابة 4 عناصر أمنية.

وكان المرجع الدينى الشيعي، آية الله على السيستاني، قد جدد الجمعة تنديده باستخدام القوة ضد المتظاهرين المناوئين للحكومة، فى حين يدخل الحراك الاحتجاجى الحاشد منعطفاً حاسماً، وتتصارع الكتل السياسية على تسمية رئيس وزراء جديد.

Advertisements

وتأتى تعقيبات السيستانى فى حين يتواصل الاضطراب فى ساحتى الخلانى والوثبة ببغداد، حيث أصيب ما لا يقل عن 11 محتجاً الجمعة بأيدى قوات الأمن التى أطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

فى سياق آخر، نصب أنصار "التيار الصدري" خيماً فى ساحة التحرير ببغداد التى توافدوا إليها مساء الجمعة.

وكان مقتدى الصدر قد حث أتباعه على العودة إلى الشارع، بعد أسبوع من سحب دعمه للمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين اعتصموا فى ساحة التحرير ببغداد.