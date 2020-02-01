شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. غائم جزئياً وفرصة لسقوط الامطار والكويت 20 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توقعات بسقوط امطار على انحاء متفرقة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل.

الامارات 23 درجة مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً نهاراً، يصبح غائماً خاصة ليلاً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وجنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج والمد الأول سيحدث عند الساعة 17:00 والمد الثاني عند الساعة 06:20 بينما الجزر الأول عند الساعة 11:30 والثاني عند الساعة 23:12.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:54 والمد الثاني عند 02:01 اما الجزر الاول فعند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:40.

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الكويت .. 20 درجة مئوية

نهارًا غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلًا بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

السعودية 23 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم تمتد إلى منطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على منطقتي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.