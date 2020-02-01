شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الموريتانى يؤكد دعم نواكشوط لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

وقال الشيخ ولد بايه في كلمة اختتم بها الدورة البرلمانية في وقت متأخر من مساء الجمعة وبثتها الإذاعة الموريتانية فجر اليوم السبت :"لن يفوتني أن أعبر عن موقفنا الذي لا يتزحزح من القضية الفلسطينية المركزية والمتمثل في دعمنا القوي لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفي عودة اللاجئين إلى وطنهم وفق ما تنص عليه القرارات والتوصيات الدولية ذات الصلة".

وكانت أحزاب سياسية موريتانية وهيئات مجتمع مدني قد نددت من خلال بيانات سياسية بخطة الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، وأعلنت رفضها للخطة ، وأكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

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كما شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء الجمعة مسيرات رافضة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات منددة بالخطة ، معلنين رفضهم الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.